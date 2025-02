TSMC wegen Erdbebenfolgen vorsichtiger für Quartalsumsatz

© APA/APA/AFP/I-HWA CHENG home Aktuell Nachrichtenfeed

Der taiwanesische Chiphersteller TSMC muss infolge eines Erdbebens in Taiwan tendenziell leichte Abstriche bei seinem Umsatzziel machen. Für das erste Quartal 2025 werde der Erlös nun eher am unteren Ende der bekannten Spanne von 25 bis 25,8 Mrd. Dollar (24 bis zu 25 Euro) erwartet, teilte das Unternehmen am Montag in Hsinchu mit.

von APA