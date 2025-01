Tesla in China mit Rekordabsatz, weltweit weniger Verkäufe

Weggefallene staatliche Förderungen in Europa, eine alternde Modellpalette und die wachsende Konkurrenz unter anderem aus China machten Tesla zu schaffen. Rückläufig war zuletzt auch der Absatz der in China hergestellten Teslas der Baureihen Model 3 und Model Y - sowohl in der Volksrepublik selbst als auch im Export: Der Absatz chinesischer Teslas sank 2024 um 3,3 Prozent, wobei die Exporte nach Reuters-Berechnungen mit einem Rückgang um 260.000 Stück so niedrig ausfielen wie seit 2021 nicht mehr.

Die Exporte der als besonders produktiv geltenden Tesla-Fabrik in Shanghai wurden auch von dem anhaltenden Subventionsstreit mit der EU belastet. Im Oktober hatte die EU-Kommission einen Sonderzoll von 7,8 Prozent auf die aus China in die EU importierten Teslas verhängt. In China wiederum hat Tesla mit neuen Konkurrenten wie BYD und einem seit Jahren anhaltenden Preiswettbewerb zu kämpfen.