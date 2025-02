Tal Shoham und fünf weitere Hamas-Geiseln sollen freikommen

Die Hamas will am Samstag im Gazastreifen sechs israelische Geiseln freilassen. Unter den Freigelassenen wird auch der Österreicher Tal Shoham sein, der seit über 16 Monaten im Palästinenser-Gebiet festgehalten wird. Die Übergabe der Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wird laut Angaben der Hamas für 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr MEZ) erwartet. Im Gegenzug sollen mehr als 600 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

von APA