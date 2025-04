Südzucker befürchtet Gewinnrückgang im Auftaktquartal

© APA/APA/dpa/Uwe Anspach home Aktuell Nachrichtenfeed

Wegen eines schwierigen Starts ins neue Geschäftsjahr rechnet der Südzucker-Vorstand mit deutlichen Ergebnisrückgängen. Sowohl der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) als auch das operative Ergebnis des ersten Quartals (per Ende Mai) dürften signifikant unter dem Vorjahresniveau liegen, teilte das an der Agrana maßgeblich beteiligte Unternehmen in Mannheim mit.

von APA