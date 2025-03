Stellenplus bei US-Firmen schwach wie seit Sommer nicht mehr

© APA/APA (AFP)/ANGELA WEISS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Unternehmen haben einer Umfrage zufolge im Februar nur gut halb so viele neue Stellen geschaffen wie erwartet. In der Privatwirtschaft entstanden 77.000 neue Jobs, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Das ist das kleinste Plus seit Juli 2024. Befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Stellenzuwachs von 140.000 gerechnet, nachdem es im Jänner noch zu 111.000 gereicht hatte.

von APA