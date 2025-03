Steirer wollten Gleis queren - von Zug erfasst und getötet

© APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Zwei Menschen sind bei einem Unfall vor einer Woche am Bahnhofsgelände im obersteirischen Niklasdorf getötet worden. Der Mann (49) aus dem Bezirk Leoben und die Frau (59) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kamen am Faschingssamstag (1. März) von einer Feier und querten die Gleise im Bereich des Bahnhofes. Dabei dürften beide einen herannahenden Güterzug übersehen haben. Sie wurden von der Lok erfasst und getötet, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit.

von APA