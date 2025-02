Start für Nova Gorica und Gorizia als Kulturhauptstadt-Duo

Mit einem Festakt auf dem Bahnhofsplatz von Nova Gorica wurde das Kulturhauptstadtjahr am Samstagnachmittag offiziell eröffnet. Die Staatspräsidenten Sloweniens und Italiens betonten die historische Bedeutung des gemeinsamen Projekts der beiden Nachbarstädte.

"Zum ersten Mal in der Geschichte bringt die Kulturhauptstadt Europas zwei Städte, zwei Länder und zwei Völker zusammen", sagte die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar. Nova Gorica und Gorizia übernehmen den Titel der Kulturhauptstadt Hand in Hand als einzigartige Region, die sich ihrer Vergangenheit bewusst sei, aber vor allem Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft trage, betonte sie. In einer Zeit, in der Europa und die Welt am Scheideweg der Werte stünden, dürfe man die Vergangenheit nicht vergessen, wenn man die Zukunft plane.

"Die erste grenzüberschreitende Kulturhauptstadt Europas zu sein, bedeutet, den Mut zu haben, in einer Zeit, in der sich Schatten, Unsicherheiten und Ängste ausbreiten, Träger des Lichts und des Glaubens an die Zukunft der Welt zu sein", betonte der italienische Präsident Sergio Mattarella.

Der gemeinsame Platz vor dem Bahnhof von Nova Gorica - die Slowenen nennen ihn Trg Evrope (Europaplatz), die Italiener Piazza Transalpina -, der früher von der Grenze durchschnitten wurde, hat für beide Städte eine symbolische Bedeutung. Anlässlich des Kulturhauptstadtjahres haben die Nachbarländer den Platz gemeinsam renoviert, um ihn zu einem einladenden Treffpunkt für die Bewohner beider Seiten zu machen. Im Jahr 2004 feierte Slowenien auf dem Platz seinen EU-Beitritt.

Der von Blasmusik begleitete grenzüberschreitende Umzug startete bereits am Vormittag auf italienischer Seite vor dem Bahnhof von Gorizia. Tausende Zuschauer begleiteten den Umzug, der die Straßen der beiden Grenzstädte mit Musik und Tanz füllte. Am Nachmittag machte die Parade Halt im slowenischen Nova Gorica. "Von Bahnhof zu Bahnhof" hatten die Organisatoren die Eröffnungsfeier betitelt.

Mit der Parade rollte auch eine riesige Kugel aus Zeitungsartikeln vom italienischen Gorizia ins slowenische Nova Gorica. Es handelt sich um eine Neuauflage der "Sfera di Giornali", einer berühmten Installation des italienischen Künstlers Michelangelo Pistoletto aus dem Jahr 1966, die anlässlich der Kulturhauptstadt mit Artikeln über wichtige Ereignisse in der slowenisch-italienischen Grenzregion bedeckt wurde.

Ein Kunstspektakel auf dem Platz vor dem Rathaus und Theater von Nova Gorica rundete die Eröffnungsfeier am Abend ab. Zahlreiche Musik- und Tanzaufführungen sowie ein Lichterspektakel sollten einen Überblick über das Programm der Kulturhauptstadt geben. Doch damit nicht genug: DJ-Partys auf beiden Seiten der Grenze waren bis tief in die Nacht angekündigt.

Der Eröffnungstag der ersten grenzüberschreitenden Kulturhauptstadt Europas fällt auf den slowenischen Nationalfeiertag. Der 8. Februar ist der Todestag des bedeutendsten Dichters des Landes, France Prešeren (1800-1849), aus dessen Gedicht auch der Text der slowenischen Nationalhymne stammt, die das Ideal des friedlichen Zusammenlebens aller Länder beschwört.

Im gesamten Kulturhauptstadtjahr sind über 400 Veranstaltungen geplant. Konzerte, Ausstellungen, Festivals und Theateraufführungen stehen ebenso auf dem umfangreichen Programm wie kulinarische Events und Führungen in den beiden Städten und der Region. Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs ist auch ein "Friedensmarsch" im Isonzotal vorgesehen.

Neben Nova Gorica und Gorizia darf sich auch die deutsche Stadt Chemnitz heuer Europäische Kulturhauptstadt nennen. Dort fand die Eröffnungsfeier bereits am 18. Jänner statt.

(S E R V I C E - https://www.go2025.eu/en)