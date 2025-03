Stahlhändler KlöCo kämpft mit gesunkenen Werkstoffpreisen

Unter dem Strich verbuchte der Konzern einen Fehlbetrag von 146 Mio. Euro, nach zuletzt minus einer Million Euro. Ursache seien insbesondere fallende Stahlpreise gewesen. Die Aktionäre sollen dennoch erneut eine Dividende von 20 Cent je Anteilsschein erhalten.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Klöckner & Co eine steigende Nachfragedynamik in den wichtigen Absatzmärkten in Europa und Nordamerika. Der Konzern peile eine deutliche Absatz- und Umsatzsteigerung an. Das gelte auch für das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten. Für das erste Quartal 2025 rechne KlöCo hier mit einem Wert ungefähr auf dem Level des Vorjahresquartals von 42 Mio. Euro.