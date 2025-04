Spanische Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,6 Prozent

© APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die spanische Wirtschaft hat im ersten Quartal trotz kräftigen Wachstums leicht an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Jänner bis März um 0,6 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Vierteljahr, wie das Statistikamt am Dienstag in Madrid mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet - in diesem Tempo war die viertgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone im Schlussquartal 2024 gewachsen.

von APA