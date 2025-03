© APA/APA/dpa/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

Die sinkenden Zinsen schieben die Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum immer mehr an. Banken reichten im Februar 2,2 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit Juli 2023. Noch im Jänner hatte das Plus bei 2,0 Prozent gelegen.