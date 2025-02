Schwacher Jahresstart für chinesischen Automarkt

Zum zweiten Mal in Folge wurden zudem mehr Verbrennerfahrzeuge als Elektroautos und Hybride verkauft, wie aus den Daten weiter hervorgeht. "Im Vorfeld des Neujahrsfestes werden traditionell besonders in ländlichen Gegenden viele Autos verkauft", sagte Cui Dongshu, Generalsekretär des CPCA. "Die Nachfrage kommt vor allem von Erstkäufern, und deswegen steigt der Anteil der Verbrenner." In den kommenden Monaten dürfte sich das jedoch ändern: Der CPCA rechnet damit, dass der Anteil der Elektroautos und Hybride auf 57 Prozent des Fahrzeugabsatzes steigt, nach 47 Prozent im vergangenen Jahr.