Rottweiler nach Attacke auf Steirerin von Polizei erschossen

Eine 34-jährige Steirerin ist am Freitagabend in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) von einem selbst geführten Rottweiler attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei erschoss den aggressiven Hund, als dieser kurz von der Frau abließ. Wie die Polizei in einer Aussendung bekannt gab, soll derselbe Hund bereits vor einigen Jahren ein fünfjähriges Kind gebissen haben.

von APA