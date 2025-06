Rosenkranz machte Kauf von Wurm-Skulpturen rückgängig

Die beiden Skulpturen wurden im Oberen Vestibül beim Eingang zur Säulenhalle aufgestellt. Sobotka hatte sie im Namen des Parlaments geordert, ohne einen Kurator beizuziehen und ohne damit die Präsidiale zu befassen, was einiges an Kritik hervorrief. Geliefert wurden die Exponate am Tag vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats im vergangenen Oktober.

Die Kosten für den Rücktransport würden von der Parlamentsdirektion getragen. "Ich danke der Parlamentsdirektion für die äußerst sachlich und professionell geführten Verhandlungen sowie dem Künstler für sein Einverständnis für die Rückabwicklung angesichts der erforderlichen Sparmaßnahmen im Budget", erklärte Rosenkranz gegenüber der "Krone".