Rosenbauer von US-Zöllen nur indirekt betroffen

Von der US-Handelspolitik seien alle Feuerwehrausrüster in den USA gleichermaßen betroffen, sagte der Rosenbauer-CEO bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag in Wien. Etwaige Zölle bei Vorprodukten würden alle Hersteller an die Kunden weitergeben, erwartet der Rosenbauer-Chef. Die in den vergangenen Jahren immer restriktivere Handelspolitik Chinas hat der Feuerwehrausstatter schon zu spüren bekommen. In guten Jahren habe man rund 5 Prozent der Fahrzeuge - 100 Stück - nach China exportiert. Im laufenden Jahr sind aufgrund von Handelsrestriktionen keine Fahrzeugexporte möglich. Im Vorjahr wurde das letzte Rosenbauer-Feuerwehrfahrzeug nach China geliefert.

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster konnte 2024 das Betriebsergebnis (EBIT) um 73 Prozent auf 64,9 Mio. Euro steigern, der Umsatz erhöhte sich um 23 Prozent auf 1,306 Mrd. Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT) kletterte von 7 auf 26,3 Mio. Euro, das Periodenergebnis legte im Jahresvergleich von 1,2 auf 29,8 Mio. Euro zu. Kräftig bergauf ging es auch mit dem Auftragsbestand, er lag zum Jahresende 2024 bei 2,28 Mrd. Euro, ein Plus von 28 Prozent.

Der Mitarbeiterstand betrug zum 31. Dezember des Vorjahres 4.483 Beschäftigte und erhöhte sich damit um vier Prozent. Rosenbauer-Finanzvorstand Markus Richter verwies auf eine starke Verbesserung beim Trade Working Capital und einer gesunkenen Nettoverschuldung. Die kürzlich abgeschlossene Kapitalerhöhung habe die Eigenkapitalquote von 16,6 Prozent auf rund 26 Prozent verbessert. Nun visiere man eine Eigenkapitalquote von 30 Prozent an.

Gestern Abend wurde nach der Aufsichtsratssitzung bekannt gegeben, dass Robert Ottel zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde. Er folgt auf Sebastian Wolf, der aus dem Konzern ausscheidet. Der Vertrag von Wolf wäre noch bis Ende Juli gelaufen. Der frühere voestalpine-Finanzvorstand Ottel wird sein neues Amt als Rosenbauer-Chef am 22. April 2025 antreten. Seine Bestellung erfolgte auf drei Jahre. Ein Eigentümerwechsel gehe oftmals einher mit einem Chefwechsel, sagte Rosenbauer-Aufsichtsratschef Christian Reisinger bei der Bilanzpressekonferenz. Er bedankte sich bei Wolf für die geleistete Turnaround-Arbeit.

Nach der finanziell angespannten Lage im Vorjahr ging es bei Rosenbauer seit Mitte 2024 Schlag auf Schlag: Der Einstieg des Robau-Konsortiums rund um den Red Bull-Erben Mark Mateschitz, den Industriellen Stefan Pierer sowie zwei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zuzuordnende Firmen bei Rosenbauer wurde am 5. März abgeschlossen. Die Robau hält aktuell rund 55 Prozent, die Rosenbauer-Familie halbierte ihren Anteil auf 17 Prozent. Institutionelle Investoren verfügen über 4 Prozent der Rosenbauer-Aktien und der Streubesitz liegt bei 24 Prozent. Am 12. März hatte Rosenbauer nach vollzogener Kapitalerhöhung mit seinen wesentlichen Kreditgebern eine Refinanzierung in Höhe von 330 Mio. Euro finalisiert. Am 1. April schließlich hatten die Aktionäre den Umbau im Rosenbauer-Aufsichtsrat abgesegnet. Die Mehrheitsaktionärin Robau stellt drei Aufsichtsratsmitglieder.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Rosenbauer-Vorstand ausgehend "vom soliden Auftragsbestand und basierend auf den Initiativen der letzten beiden Jahre" einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von über 6 Prozent. An der Wiener Börse notierte die Rosenbauer-Aktie Freitagmittag mit einem Plus von rund 1,3 Prozent bei 39,90 Euro.