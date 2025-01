Robau-Konsortium gibt offizielles Angebot für Rosenbauer ab

Konkret schloss das Konsortium nach eigenen Angaben eine "verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von 50,1 Prozent der Anteile" an Rosenbauer ab. Damit hielte das Konsortium mehr als die Hälfte, also die dominierende Mehrheit. Die Kapitalaufstockung bringt 50 Prozent.

Für den Einstieg bei der Rosenbauer International AG via Kapitalerhöhung fehlten noch die Genehmigungen von drei arabischen Ländern - Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait, so Robau. Diese werden "in Kürze" erwartet.