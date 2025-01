Rekordnachfrage nach heimischen Staatsanleihen in 2024

© APA/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Nachfrage nach heimischen Staatsanleihen hat 2024 ein Rekordhoch erreicht. Rund 76 Mrd. Euro an Finanzschuldenaufnahme (ohne kurzfristige Schuldenaufnahme, die noch 2024 zurückgezahlt wurde) standen 215 Mrd. Euro an Investorennachfrage gegenüber, erklärte Markus Stix, Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), am Freitag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Der Gesamtschuldenstand des Bundes ist 2024 auf fast 300 Mrd. Euro angestiegen.

von APA