Parteichefs verhandeln weiter FPÖ-ÖVP-Koalition

Am Donnerstag hatte sich auch die Untergruppe zum Thema Finanzen getroffen. Hieß es zuerst, die von der FPÖ ins Spiel gebrachte Bankenabgabe könnte dort behandelt werden, war das Thema laut ÖVP-Vertretern dann doch nicht so präsent wie erwartet. Laut APA-Informationen dürften die Freiheitlichen auch einen Beitrag der Kammern zur Budget-Sanierung gefordert haben, was von der Gegenseite mit wenig Begeisterung aufgenommen worden sein dürfte.

Vom Treffen der Parteichefs wird viel erwartet. So hatte es geheißen, dass "heiße Eisen" wie etwa der ORF, Sky Shield und die Bankenabgabe direkt von den Spitzen besprochen werden sollen. Die Arbeit in den Untergruppen geht dennoch weiter, am Donnerstag etwa zur Sozial- und Bildungspolitik. Gespräche soll es auch am Wochenende geben.