© APA/APA/AFP/ANGELA WEISS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der israelische Online-Broker eToro bereitet einem Bericht der "Financial Times" (FT) zufolge seinen Börsengang in New York vor. Das Unternehmen hoffe dabei auf eine Bewertung von 5 Milliarden Dollar (4,85 Mrd. Euro), berichtete die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf Personen, die mit dem Vorgang vertraut seien. Für die auf Privatkunden spezialisierte Aktien- und Kryptowährung-Handelsplattform ist Großbritannien der größte Markt.