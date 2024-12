OMV will Exploration in Neuseeland doch nicht mehr verkaufen

Weitere Details zum vorangegangenen Verkaufsprozess gab die Sprecherin nicht preis. Im Februar 2023 hatte die OMV angekündigt, 100 Prozent der Anteile an der OMV New Zealand Limited sowie ihren Hälfteanteil an der SapuraOMV Upstream Sdn. Bhd. in Malaysien verkaufen zu wollen. Als Grund wurde damals die "Optimierung des E&P Portfolios im Einklang mit der OMV Strategie 2030" genannt. Der Verkauf von Sapura ist mittlerweile abgeschlossen, die Beteiligung ging an den französischen Energiekonzern TotalEnergies.