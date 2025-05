Oberstaatsanwaltschaft für weitere Ermittlungen zu Pilnacek

© APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat die Prüfung einer Fortführung der Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Sektionschefs des Justizministeriums, Christian Pilnacek, angeordnet. Eine entsprechende Weisung an die Staatsanwaltschaft Krems erging am 22. April, wie das Justizministerium der APA bestätigte. Zunächst hatte das Online-Medium zackzack.at am Samstag über die Weisung berichtet.

von APA