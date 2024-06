ÖBB-Strecke Graz-Bruck und A9 in Steiermark unterbrochen

© APA/APA/BFV JUDENBURG home Aktuell Nachrichtenfeed

Die anhaltenden Unwetter wirken sich in der Steiermark zusehends auf die Nord-Süd-Verbindungen auf Schiene und Straße aus. Nach Murenabgängen auf die Pyhrnautobahn (A9) musste am Montagabend die ÖBB-Strecke zwischen Graz und Bruck/Mur gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen wurde eingerichtet. Am Dienstag hielten die Niederschläge, wenngleich moderat, an. Die Wirtschaftskammer und die SVS haben eine Soforthilfe für von Unwettern betroffene Firmen gestartet.

von APA