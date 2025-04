Novartis will 23 Mrd. Dollar in den USA investieren

© APA/APA/AFP/GABRIEL MONNET home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Pharmakonzern Novartis will über fünf Jahre 23 Mrd. Dollar (20,75 Mrd. Euro) in den Ausbau seiner Anlagen in den USA investieren. Damit solle sichergestellt werden, dass alle wichtigen Arzneimittel für US-Patienten in den Vereinigten Staaten produziert werden, teilte der Schweizer Konzern mit. Das Programm umfasse den Bau eines neuen Forschungs- und Entwicklungsstandorts im kalifornischen San Diego sowie von sechs neuen Produktionsstätten.

von APA