Nach Rekordgewinn: UniCredit will Bonus für Manager erhöhen

"Wir treten jetzt in die zweite Phase des UniCredit Unlocked-Plans ein: Die Beschleunigungsphase. Unsere strategische geografische Präsenz, unser Kunden- und Geschäftsmix in Verbindung mit unseren unvergleichlichen Linie und der Stärke unseres Teams werden es uns ermöglichen, uns weiter von unseren Wettbewerbern zu unterscheiden und eine siebenjährige Erfolgsbilanz mit überdurchschnittlichen Leistungen zu erzielen", so Unicredits CEO Andrea Orcel, in seinem Brief an die Stakeholder, der in dem Bericht über den Jahresabschluss 2024 enthalten ist. Der Bericht wurde im Vorfeld der Hauptversammlung Ende März erstellt und am Dienstag veröffentlicht.

"Die Ergebnisse des Jahres 2024 gehören zu den besten in der Geschichte von UniCredit, wobei das letzte Quartal das sechzehnte Quartal in Folge mit profitablem Wachstum war. In den letzten vier Jahren haben wir eine solide Grundlage geschaffen, um die nächste Phase des Qualitätswachstums in Angriff zu nehmen. Jetzt sind wir bereit den nächsten Schritt zu tun: Wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln, um noch mehr Wert freizusetzen und die Ziele zu übertreffen, die wir uns gesetzt haben", so Orcel.