Musk könnte Angebot für OpenAI zurückziehen

Das Verwirrspiel um eine mögliche Übernahme von OpenAI durch Elon Musk geht in eine neue Runde. Der Milliardär sei bereit, sein Angebot zurückzuziehen, falls der ChatGPT-Entwickler seine bisherige Struktur beibehalte, hieß es in einem auf Mittwoch datierten Schreiben seiner Anwälte an ein US-Gericht. Musk hatte OpenAI und dessen Chef Sam Altman vor einem Jahr verklagt, um die Kommerzialisierung der KI-Entwicklung zu verhindern.

von APA