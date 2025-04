Marktturbulenzen lassen Erträge von JPMorgan sprudeln

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHAEL M. SANTIAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Großbank JPMorgan Chase hat im ersten Quartal besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Die Erträge stiegen um 8 Prozent auf 45,3 Mrd. US-Dollar (40,9 Mrd. Euro), teilte das Institut in New York mit. Die Einnahmen im Investmentbanking nahmen um 12 Prozent auf 2,2 Mrd. Dollar zu. Die Erträge im Handel stiegen um 21 Prozent. Je Aktie stand ein Gewinn von 5,07 Dollar in den Büchern - nach 4,44 Dollar vor Jahresfrist.

von APA