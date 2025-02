Mann lag tot in Wiener Garagenausfahrt

Ein Mann ist Montagfrüh in Wien-Neubau in einer Garagenausfahrt tot aufgefunden worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt entdeckte ihn eine Autolenkerin, welche die Ausfahrt in der Lindengasse mit ihrem Wagen verlassen wollte und den Mann über- oder angefahren haben dürfte. Der Todesfall wurde als bedenklich eingestuft, erste Vermutungen, wonach der etwa 30- bis 40-jährige Mann durch den Pkw der Frau zu Tode kam, ließen sich so nicht bestätigen.

von APA