Linzer Brucknerfest 2025 mit Neupositionierung

Die 50-Jährige, seit November 2024 interimistische künstlerische Geschäftsführerin der LIVA (Linzer Veranstaltungsgesellschaft), räumte ein, die 32 Projekte für das heurige Festival seien in Zeiten des Übergangs entstanden. Ihren vorübergehenden Job könnte sich die Kulturmanagerin auch als dauerhafte Beschäftigung vorstellen, denn sie meinte nach der Pressekonferenz zur APA, dass sie sich für die Geschäftsführung der LIVA beworben habe. Derzeit läuft das Auswahlverfahren mit insgesamt 58 Bewerbungen für eine Doppelspitze.

Für das Festival, dessen Programm der Brucknerhausdramaturg Andreas Meier entwickelt hat, würden sich heuer neue Chancen eröffnen, auch mit neuen Spielstätten. So werden acht Konzerte an besonderen - jetzt noch - "verborgenen FestSpiel-Orten" geplant. Das Publikum kann bis Ende Februar 2025 dafür Veranstaltungsorte in Linz vorschlagen. Filmmusik-Liebhaberinnen und -Liebhaber werden heuer mit einem eigenen Schwerpunkt die Verbindung von Klang und Bild erleben. Neben Stummfilm-Kompositionen stehen auch Hollywood-Klassiker auf dem Programm, was vor allem den Kinoliebhaber, den designierten Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ), freute.

Den klassischen Schwerpunkt übernehmen das Bruckner Orchester Linz (BOL), die Sächsische Staatskapelle Dresden, das Deutsche Sinfonie-Orchester Berlin. Das Konzert des BOL unter Markus Poschner wird als klassische Klangwolke nach vielen Jahren wieder live in den Donaupark übertragen.

Kooperationen gibt es erstmals in dieser Form mit dem Architekturforum Oberösterreich afo, das etwa bei der Auswahl der Orte für die noch acht offenen Spielstätten mithilft, und dem Ars Electronica Center und wie jedes Jahr mit den "Bruckner Kirchen" Ansfelden, in Linz mit dem Mariendom und dem Alten Dom. Mit einem weiteren Konzert des BOL unter Ralf Weikert wird das Brucknerfest am 11. Oktober in der Stiftsbasilika St. Florian abgeschlossen.

Auch für Meinhard Lukas, Aufsichtsratsvorsitzender der LIVA, ist das Brucknerfest 2025 ein erster Schritt in die neue Richtung, "ganz Linz zu einem Festspielort" zu machen.

(S E R V I C E - Mehr Informationen unter http://www.brucknerfest.at)