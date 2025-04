Lagarde: Zollkonflikt zeigt erste Spuren im Wachstum in Europa

"Wenn ich mich darauf konzentriere, was in Europa passiert, beginnen wir, eine Abschwächung von Wachstumszahlen zu sehen", sagte sie. "Und ich würde nicht ausschließen, dass wir auch unseren Wachstumsausblick nochmal überdenken werden, wenn wir unsere nächsten Projektionen im Juni erstellen."

Diese neuen Inflations- und Wachstumsprognosen der Notenbank-Volkswirte werden den EZB-Währungshütern auf ihrer nächsten Zinssitzung am 4. und 5. Juni bei ihren Beratungen vorliegen. Die vierteljährlich erstellten sogenannten Projektionen sind stets eine wichtige Entscheidungshilfe für die Euro-Wächter in der Zinspolitik.

"Was die Inflation angeht, ist das eine andere Geschichte", sagte Lagarde. In Europa sei es sehr unklar, was die Nettoauswirkungen der Zölle sein werden. Es seien derzeit keine Gegenmaßnahmen beschlossen. Augenblicklich seien die Nettoauswirkungen auf die Inflation unsicher, was Lagarde zufolge auch von Verhandlungen abhänge. "Wir befinden uns in dieser Übergangsperiode, in der wir nicht exakt wissen, was bei diesen Diskussionen, die im Moment laufen, herauskommen wird," sagte sie.

Die jüngsten EZB-Projektionen vom März gehen für dieses Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent in der Euro-Zone aus. Sie rechnen zudem 2025 mit einer Teuerungsrate von 2,3 Prozent.