Kreditvergabe im Euroraum wächst etwas langsamer

Die Kreditvergabe der Geldhäuser an Unternehmen in der Eurozone hat ungeachtet der Zinssenkungen der EZB leicht an Schwung verloren. Die Banken reichten im November 1,0 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Im Oktober hatte der Zuwachs noch bei 1,2 Prozent gelegen. An die Privathaushalte vergaben die Banken 0,9 Prozent mehr Kredite, was ein Tick stärker ist als der Anstieg von 0,8 Prozent im Oktober.

von APA