Konjunkturaussichten von Unternehmen leicht verbessert

Die gesamtwirtschaftlichen Lagebeurteilungen verbesserten sich, blieben aber ebenso unterdurchschnittlich. So stieg der entsprechende Index im Jänner um 1,8 Punkte, notierte aber mit minus 4,3 Punkten weiter unter der Nulllinie, die positive von negativen Lageeinschätzungen trennt. Österreichs Wirtschaftsleistung ist laut der am gestrigen Donnerstag vom Wifo veröffentlichten Schnellschätzung Ende 2024 im Vergleich zum Schlussquartal 2023 um 0,2 Prozent gesunken. Werden die Zahlen bestätigt, wäre dies der siebente Rückgang in Folge.