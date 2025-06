Kapsch TrafficCom verkauft Mehrheit an Mautsystem in Belarus

© APA/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Wiener Mautsystem-Anbieter Kapsch TrafficCom hat die Mehrheit an der belarussischen Kapsch Telematic Services IOOO abgegeben. Es handelt sich dabei um den Betreiber des landesweiten Mautsystems in Weißrussland. Kapsch hält nun weniger als 50 Prozent der Anteile, bleibt aber aufgrund der Kaufpreisgestaltung und vereinbarter zukünftiger Zuflüsse weiterhin "zu einem hohen Anteil wirtschaftlich am Erfolg beteiligt", geht aus einer Aussendung am Mittwoch hervor.

von APA