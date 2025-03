JJ verknüpft Pop und Oper für den Song Contest

© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Drama, Baby! Mit "Wasted Love" tritt JJ, Österreichs heurige Hoffnung für den Eurovision Song Contest, im Mai in Basel an. Hoffentlich ist der Einsatz im 2. Halbfinale am 15. Mai nicht vergebene Liebesmüh', Potenzial hat die Nummer des jungen Countertenors jedenfalls, die am Mittwoch der Presse standesgemäß in der Wiener Staatsoper vorgestellt wurde - der eigentlichen Heimat von JJ aka Johannes Pietsch. Bombast und Beats lautet das Motto.

von APA