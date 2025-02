Italienische Post prüft Einstieg bei Telecom Italia - Medien

Der Deal könnte von der italienischen Regierung gefördert werden, die den Telefonsektor als strategisch betrachtet. Die Post steht mehrheitlich unter staatlicher Kontrolle.

Der Deal mit der Post könnte für TIM eine Alternative zu den Verhandlungen mit dem französischen Telekomkonzern Iliad sein, der Zeitungsberichten zufolge ebenfalls Interesse an Telecom Italia hat. Das nicht börsennotierte Unternehmen des Investors Xavier Niel will erklärtermaßen in die Gruppe der fünf größten Mobilfunkanbieter in Europa aufsteigen und sieht dafür Wachstumschancen unter anderem in Italien.

Iliad wollte sich zu den Berichten am Freitag nicht äußern. Eine geplante Fusion der Italien-Töchter von Vodafone und Iliad war im vergangenen Jahr nicht zustande gekommen.