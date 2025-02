Insasse aus Justizanstalt Wiener Neustadt entkommen

© APA/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein Häftling ist Montagfrüh aus der Justizanstalt Wiener Neustadt ausgebrochen. Bei dem Niederländer soll es sich laut einem "Kurier"-Bericht um den Anführer der "Rammbock"-Bande handeln, die 2024 nach Juweliereinbrüchen in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling), im Wiener Donauzentrum und in Wiener Neustadt vor Gericht gestanden und verurteilt worden war. Ein Fahndungsfoto des 29-Jährigen wurde am Nachmittag veröffentlicht. Hinweise wurden erbeten.

von APA