Industrieproduktion in Eurozone im Monatsvergleich gestiegen

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Produktion im November im Vergleich zum Vormonat Oktober in allen Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes. Am stärksten war der Zuwachs bei den Gebrauchsgütern, mit einem Plus von 1,5 Prozent. Außerdem zeigte sich ein deutlicher Anstieg der Energieproduktion mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent.

Wie bereits in den Vormonaten wurden die Gesamtzahlen durch Daten aus Irland verzerrt. Hier ist die Produktion stark um 5,8 Prozent geschrumpft. In Irland wird die Methode für die Saisonbereinigung derzeit überprüft. In Deutschland ist die Produktion um 1,3 Prozent gestiegen.