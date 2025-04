In Wien wird gewählt

Bei der Wahl im Jahr 2020 gab es fast nur Gewinner. Die SPÖ kam auf 41,6 Prozent (plus 2 Prozentpunkte). Ihr damaliger Koalitionspartner, die Grünen, legte um rund 3 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent zu. Gleich um 11 Prozentpunkte auf 20,4 Prozent kletterte die ÖVP nach oben. Die NEOS erreichten 7,5 Prozent, ein Plus von 1,3 Prozentpunkten. Die FPÖ büßte hingegen 23,7 Prozentpunkte ein. Sie landete mit 7 Prozent am letzten Platz.

Im Stadtparlament sind insgesamt 100 Sitze zu vergeben. Gewählt wird aber nicht nur ein neuer Gemeinderat und Landtag, sondern auch die 23 Bezirksvertretungen. Anders als bei der Gemeinderatswahl dürfen dabei auch EU-Bürger zu den Urnen schreiten.