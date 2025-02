Henkel verkauft Handelsmarken-Sparte in Nordamerika

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Henkel trennt sich von seinem Geschäft mit Handelsmarken in Nordamerika. Käufer sei ein Tochterunternehmen von First Quality Enterprises, teilte der deutsche Klebstoff- und Waschmittelhersteller am Freitag mit. Das Handelsmarken-Geschäft mit einem Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro beliefere Einzelhändler im nordamerikanischen Markt mit Waschmittel, Weichspüler und Geschirrspülmittel.

von APA