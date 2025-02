Heineken übertraf Gewinnziel dank Hochpreisbieren

Analysten hatten ein Plus von 5,3 Prozent erwartet, die Firma selbst 8 Prozent. Für 2025 kündigte Vorstandschef Dolf van den Brink einen Anstieg des Betriebsgewinns um 4 bis 8 Prozent an. Analysten hatten hier ein Plus von 5,8 Prozent geschätzt. Der Manager kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,5 Mrd. Euro über zwei Jahre an.

Die Brau Union gehört seit 2003 zu Heineken. Zur Brau Union wiederum gehören Biermarken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Villacher, Schladminger und Edelweiss.