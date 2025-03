Heidelberg Materials will mehr Dividende zahlen

© APA/APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials will trotz Gewinnrückgangs mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für das Jahr 2024 soll eine Dividende von 3,30 Euro je Aktie gezahlt werden, teilte der Dax-Konzern in seinem Geschäftsbericht mit. Das sind 30 Cent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt 3,25 Euro auf dem Zettel. Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Gesamtjahreszahlen vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben.

von APA