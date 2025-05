Griechischer Notenbankchef erwartet nach Juni EZB-Zinspause

Am Finanzmarkt wird derzeit die Wahrscheinlichkeit auf über 90 Prozent geschätzt, dass die EZB im Juni erneut die Zinsen senkt. Für den Juli sind die Zinssenkungserwartungen deutlich weniger stark.

Der nächste Zinsentscheid der Euro-Währungshüter steht am 5. Juni an. Danach entscheiden sie wieder am 24. Juli über die Schlüsselsätze für die 20 Länder des Euro-Währungsgebiets. Letztmalig hatte die EZB die Zinsen im April um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Es war bereits der siebente Schritt nach unten seit Juni 2024. Der Leitzins, der Einlagensatz, liegt seitdem bei 2,25 Prozent. Der Zins, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, beträgt aktuell 2,40 Prozent.