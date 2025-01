Goldman Sachs verdiente 2024 mehr als gedacht

© APA/APA/AFP/PETER PARKS home Aktuell Nachrichtenfeed

Gute Geschäfte im Investmentbanking haben der US-Bank Goldman Sachs 2024 einen Überschuss von 14,3 Mrd. US-Dollar (14 Mrd. Euro) beschert und damit rund zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie die Bank am Mittwoch in New York mitteilte. Das war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Der starke Anstieg lag allerdings an einem Gewinneinbruch im Jahr zuvor: Da war ein misslungener Ausflug ins Massengeschäft mit Privatkunden bei Goldman Sachs teuer zu Buche geschlagen.

von APA