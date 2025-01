GM steigerte 2024 operativen Gewinn kräftig

Für dieses Jahr hat sich der Konzern aus Detroit einen Nettogewinn von 11,2 Mrd. bis 12,5 Mrd. Dollar vorgenommen. Der Ausblick berücksichtigt noch keine Auswirkungen von Zöllen, Kürzungen der E-Auto-Förderung oder Steueränderungen, die US-Präsident Donald Trump plant. GM wäre von höheren Importzöllen der USA gegenüber Kanada und Mexiko wegen seiner Produktion in diesen Ländern besonders betroffen. Der Autobauer hat außerdem viel Geld in E-Autos investiert. Von den weltweit verkauften 2,7 Mio. Fahrzeugen waren gut 114.000 reine Elektroautos, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Zwei große Belastungsfaktoren lässt GM bald hinter sich: Zum einen wird das verlustreiche China-Geschäft umgebaut. Das bereinigte operative Ergebnis war im vierten Quartal wieder positiv, wie Finanzchef Paul Jacobson erklärte. Der Wegfall des Robotaxi-Geschäfts sorgt für 500 Mio. Dollar Einsparungen. Seit 2016 hatte Cruise 10 Mrd. Dollar Investitionen verschlungen und nur Verluste gemacht.