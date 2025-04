Gewinn von Goldman Sachs nahm zum Jahresstart zu

Das Geldhaus kam im Zeitraum Jänner bis März auf Erträge von 15,06 Mrd. Dollar - ein Plus von 6 Prozent. Bei Anlegern kamen die Zahlen gut an. Die Aktie kletterte vorbörslich um 2,4 Prozent. Am Freitag hatten bereits die US-Großbanken JPMorgan, Morgan Stanley und Wells Fargo ihre Zahlen für das Auftaktquartal 2025 vorgelegt. Dabei profitierte die Gewinnentwicklung der Institute unter anderem im Handel von schwankenden Börsen, und auch im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen lief es rund.

Allerdings sehen JPMorgan-Chef Jamie Dimon und auch der Chef von Wells Fargo, Charlie Scharf, angesichts der unvorhersehbaren Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und Konjunktursorgen nun die Banken in unruhigeres Fahrwasser geraten. Goldman-Sachs-Chef David Solomon erklärte: "Wir beginnen das zweite Quartal zwar in einem deutlich anderen Betriebsumfeld als Anfang des Jahres, bleiben aber zuversichtlich, dass wir unsere Kunden weiter unterstützen können."