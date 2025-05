General Motors rechnet durch US-Zölle mit Milliardenkosten

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Autobauer General Motors (GM) rechnet mit Belastungen in Milliardenhöhe durch die US-Zölle. Selbst nach den in dieser Woche beschlossenen Erleichterungen für eingeführte Autoteile dürften die Zölle den Konzern noch 4 bis 5 Mrd. Dollar (bis zu 4,4 Mrd. Euro) kosten, schrieb Konzernchefin Mary Barra am Donnerstag in einem Brief an die Aktionäre.

von APA