Führungswechsel an der Spitze von Nokia

Der finnische Telekomausrüster Nokia holt sich einen Intel-Manager in die Chefetage. Justin Hotard werde ab April den Chefsessel von Pekka Lundmark übernehmen, der seinen Rücktritt als Vorstandsvorsitzender per Ende März angekündigt habe, teilte Nokia am Montag mit. Hotard komme mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Technologieunternehmen weltweit zu Nokia. Derzeit leite er das Rechenzentrum und das KI-Geschäft des US-Halbleiterkonzerns Intel.

von APA