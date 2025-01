FMA-Vorstände: Russischer Gerichtsstreit für RBI keine Gefahr

"Die Substanz der RBI ist auch ohne Russland klar im positiven Bereich", sagte Ettl im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Überdies würde eine Zahlung nicht aus Österreich, sondern aus Russland - also von der russischen Tochter Raiffeisen Russland - kommen. Aber auch wenn es zu einer vollständigen Enteignung der RBI in Russland kommen würde, sei das für die Bank verkraftbar.

In der Raiffeisen Russland sind laut Agenturberichten inzwischen fast 6 Mrd. Euro an Eigenkapital gebunden. In den vergangenen Jahren hat die RBI in Russland jeweils sehr gut verdient, in den ersten drei Quartalen 2024 kam immer noch rund die Hälfte des Konzerngewinns (2,1 Mrd. Euro) aus Russland. Das Geld ist aufgrund der Sanktionen jedoch in Russland gebunden und kann nicht an die RBI in Wien weiterfließen.

Dabei baue die Raiffeisen gemäß der Vorgaben der Europäischen Zentralbank (EZB) das Geschäft in Russland immer weiter ab und habe "keine wirklichen Aktivgeschäfte" mehr dort, sagte Ettl. Ein kompletter Rückzug aus Russland sei aber nicht möglich, da die Genehmigungen in Russland nicht da wären.

Im aktuellen Rechtsstreit mit dem Strabag-Aktionär Rasperia ist die RBI eigentlich nur am Rande beteiligt. Rasperia, die bis Ende 2023 dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska zuzurechnen war, hat die Strabag und seine Kernaktionäre - Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, Uniqa und die Familie Haselsteiner - auf rund 2 Mrd. Euro Schadenersatz geklagt. Begründet wird die Klage damit, dass das Aktienpaket der Rasperia durch die Sanktionen de facto wertlos geworden sei. Rasperia hält 24,1 Prozent an der Strabag, nachdem sie durch eine Kapitalerhöhung unter die Sperrminorität verwässert wurde. Die russische RBI-Tochter wird in der Klage als mit den anderen Beklagten verbunden erwähnt, obwohl die Bank selbst keine Anteile an Strabag hält, sondern diese bei der RLB Niederösterreich-Wien liegen.