Fleischwolf zermalmte Zweijähriger Hand, Mutter angeklagt

Nach einem tragischen Unglück, das einem zweieinhalbjährigen Mädchen am 2. Februar 2025 in Wien-Ottakring die linke Hand gekostet hat, hat die Staatsanwaltschaft die Mutter wegen Vernachlässigens Unmündiger mit schweren Dauerfolgen (§ 92 Absatz 3 StGB) angeklagt. Das Kind hatte am Abend in der Wohnung der Familie einen Fleischwolf in Betrieb gesetzt, der sich am Fußboden im Wohnzimmer befand und an den Stromkreis angeschlossen war, und hineingegriffen.

von APA