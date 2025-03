Feuerwehrausstatter Rosenbauer schuldet um

© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der oberösterreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer hat nach vollzogener Kapitalerhöhung mit seinen wesentlichen Kreditgebern eine Refinanzierung in Höhe von 330 Mio. Euro abgeschlossen. Mit diesem Konsortialkredit seien auch die Financial Covenants für die Jahre 2025-2028 neu vereinbart und das in der vormaligen multilateralen Refinanzierungsvereinbarung enthaltene Dividendenverbot beendet worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

von APA