EZB: Löhne steigen heuer deutlich langsamer

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Löhne in der Währungsunion werden der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge heuer deutlich langsamer wachsen. Die Tariflöhne dürften um durchschnittlich 3,1 Prozent zulegen, wie die EZB am Mittwoch voraussagte. Im vergangenen Jahr hatte es noch ein Plus von 4,7 Prozent gegeben.

von APA