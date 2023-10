Derweil trommelt die Bankenbranche bereits laut dafür, die Anforderungen nicht zu erhöhen. Bereits durch die Entscheidung, Mindestreserven nicht mehr zu verzinsen, würden europäische Banken in den nächsten zwölf Monaten Zinseinnahmen in Höhe von rund 6,6 Mrd. Euro verlieren, sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, Christian Sewing, am Freitag auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Marrakesch. Eine Erhöhung der Mindestreserve würde die finanzielle Belastung für die Banken weiter verschärfen und ihre Kreditvergabemöglichkeiten einschränken, warnte er.

Österreichs Notenbankchef Holzmann hatte sogar für eine Anhebung der Mindestreserve-Anforderung auf bis zu zehn Prozent plädiert. Doch die meisten Insider bezeichneten dies als zu hoch und nannten stattdessen Raten zwischen zwei und fünf Prozent. Sie wiesen zudem darauf hin, dass der kroatische Mindestreservesatz vor dem Euro-Beitritt am 1. Jänner bei neun Prozent gelegen und das Bankensystem des Landes gut funktioniert habe. Das Hauptargument des EZB-Direktoriums dagegen sei, dass die Überschussliquidität ungleichmäßig über die Euro-Zone verteilt sei und eine Erhöhung des Prozentsatzes kleinere Banken mit einem größeren Anteil an Einlagen übermäßig belasten würde.

"Der Nutzen ist verschwindend gering, und ich bin noch nicht davon überzeugt, dass es eine geldpolitische Rechtfertigung gibt", sagte einer der Gegner. "Es ist nicht unsere Aufgabe, Sozialpolitik zu machen, also ist die Bestrafung von Banken kein legitimes Ziel." Notenbank-Direktorin Schnabel hatte unlängst davor gewarnt, solche Änderungen einzuführen bevor geklärt sei, wie viel Überschussliquidität im Finanzsystem die EZB überhaupt beibehalten wolle.